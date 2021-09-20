Памфилова назвала явку на выборах в Госдуму

Глава ЦИК Памфилова: явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68 процента

Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала явку на выборах в Государственную Думу. Об этом в понедельник, 20 сентября, пишет ТАСС.

По ее словам, по всей стране она составила 51,68 процента и превысила показатель кампании 2016 года. Памфилова также объявила выборы состоявшимися.

Недействительными признаны 25 830 бюллетеней на 107 участках в 35 регионах. Нарушений по итогам избирательной кампании этого года стало гораздо меньше, чем раньше, отметила председатель ЦИК.

Ранее стало известно, что в российской Госдуме будет пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая России — За правду» и «Новые люди». По данным Центризбиркома, после обработки 99 процентов протоколов первенство сохранила «Единая Россия».