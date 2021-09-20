В Кремле оценили прошедшие выборы в Госдуму

Песков: для Путина на выборах главным были конкурентоспособность, открытость и честность

Для президента России Владимира Путина главным на выборах в Госдуму, которые прошли в период с 17 по 19 сентября, были конкурентоспособность, открытость и честность. Оценку им дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«В этом плане, конечно, мы оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что КПРФ улучшила свои результаты. Кроме того, есть новые партии, которые также выступили «весьма и весьма позитивно», подчеркнул Песков. По его словам, таким образом избиратели на выборах высказывают свои предпочтения. Результаты лишний раз показывают конкурентность состоявшихся выборов, заключил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» по результатам обработки 80 процентов протоколов набирает более 48 процентов на выборах в Госдуму. Это дает ей 120 мандатов. Еще 195 депутатских мест получают одномандатники.

