Появились данные обработки всех протоколов на выборах в Госдуму

В Госдуму прошли представители «Единой России» и еще семи партий

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму восьмого созыва проходят пять партий, с учетом одномандатников в ней будут представители восьми политических сил, следует из информации на сайте Центризбиркома.

«Единая Россия» побеждает с большим перевесом, у нее будет конституционное большинство

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах с результатом 49,82 процента голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ, которая набрала 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).

Таким образом, партия «Новые люди» стала пятой в составе нижней палаты парламента.

Федеральную часть списка партии возглавили лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что этот факт свидетельствует о «расширении политического разнообразия» в стране.

В предыдущий раз списки более чем четырех партий проходили в Государственную думу на выборах в нижнюю палату парламента третьего созыва в 1999 году.

По одномандатным округам партия власти получит 88 процентов мандатов

По официальным данным, после обработки 100 процента протоколов из 225 депутатских мест, распределяемых по одномандатным округам, 198 получают единороссы, 9 — представители КПРФ, 8 — кандидаты от «Справедливой России — За правду», 2 — участники выборов от ЛДПР.

«Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа» провели в Государственную думу восьмого созыва по одному одномандатнику. Еще пять кресел в нижней палате парламента займут самовыдвиженцы. Таким образом, в составе Госдумы восьмого созыва будут представлены представители восьми партий.

8 партий провели своих представителей в Госдуму (с учетом одномандатников)

Пойдут ли Шойгу и Лавров в Госдуму — пока неизвестно

Глава Минобороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров входили в пятерку лидеров федерального списка партии «Единая Россия». При этом, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Шойгу и Лавров сами объявят, хотят ли они стать членами Государственной думы.

Помимо Лаврова и Шойгу в пятерку «Единой России» вошли главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и детский омбудсмен страны Анна Кузнецова.

Явка превысила 50 процентов

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что явка на прошедших выборах была неожиданно высокой. По ее словам, она составила 51,68 процента и превысила показатель парламентской кампании 2016 года.