Памфилова оценила прошедшие выборы в Госдуму

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию сложнейшей за все время своей работы. Такую оценку она дала на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Вместе с тем председатель ЦИК добавила, что на выборах в 2021 году стало меньше нарушений. По ее словам, это может быть связано не только с тем, что «проходит федеральная компания в период пандемии».

Памфилова рассказала, что в ходе голосования скончалась 42-летняя сотрудница избирательной комиссии, еще несколько человек были госпитализированы.

Ранее глава ЦИК заявила, что явка на прошедших выборах была неожиданно высокой. По ее словам, она составила 51,68 процента и превысила показатель кампании 2016 года. Президент России, в свою очередь, поблагодарил граждан за доверие и активную явку.