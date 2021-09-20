Памфилова рассказала Путину о неожиданно высокой явке на выборах

Памфилова на встрече с Путиным: никто не ожидал такой высокой явки на этих выборах

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что явка на прошедших выборах была неожиданно высокой. Ее слова в понедельник, 20 сентября, передает «Интерфакс».

Она составила 51,68 процента и превысила показатель кампании 2016 года, отметила председатель. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил граждан за доверие и активную явку.

Окончательные результаты выборов в российскую Государственную Думу (ГД) планируется подвести в пятницу, 24 сентября. После обработки 99 процентов протоколов первенство сохранила партия «Единая Россия».

Кроме нее, в Госдуму войдут еще четыре партии: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая России — За правду» и «Новые люди». По словам Памфиловой, пять партий в ГД проходят впервые за долгое время.

Ранее стало известно, что Путин начал встречу с Памфиловой, выразив соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Пермском госуниверситете.