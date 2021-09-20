Путин выразил соболезнования в связи с массовым убийством в пермском вузе

Президент Путин назвал огромной бедой для всей страны стрельбу в университете в Перми

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с массовым убийством в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом он заявил на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, передает ТАСС.

«Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях», — заявил президент.

Владимир Путин добавил, что массовое убийство в пермском университете — это трагедия не только для семей погибших, но и для всей страны.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. По последним данным Минздрава, в результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали. В ведомстве уточнили, что 19 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями.

18-летний стрелок был ранен при задержании и умер в больнице во время операции. В Пермском крае объявили 21 сентября днем траура по погибшим.