Стали известны подробности жизни напавшего на пермский вуз

Напавший на пермский вуз Бекмансуров купил ружье в мае, тогда же он расстался с девушкой

Напавший на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) 18-летний Тимур Бекмансуров купил ружье в мае. Подробности жизни стрелка в понедельник, 20 сентября, сообщает Life shot в своем Telegram-канале.

В том же месяце он расстался с девушкой. Отец Бекмансурова — военный, служит по контракту в Самарской области, а мать работает бухгалтером.

Молодой человек читал много военных и исторических книг, и его увлечение у родителей подозрений не вызывало. После того как утром 20 сентября мать ушла на работу, молодой человек должен был отправиться на занятия.

Ранее стало известно, что стрелявший в университете Тимур Бекмансуров получил огнестрельное ранение в грудь и бедро при задержании и умер в больнице во время операции.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром в понедельник, 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. Минздрав России заявил о шести погибших при стрельбе в Перми, ранее была информация о восьми погибших. В ведомстве отметили, что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.