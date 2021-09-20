Напавший на пермский вуз умер в больнице

РЕН ТВ: напавший на Пермский университет умер во время операции в больнице

В больнице во время операции умер 18-летний молодой человек, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Он получил огнестрельное ранение в грудь и бедро при задержании, уточняет Telegram-канал «112». Его доставили в больницу в тяжелом состоянии и там подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми.