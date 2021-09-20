Полицейский рассказал на видео об обезвреживании напавшего на вуз в Перми

Сотрудник ДПС младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил напавшего на Пермский госуниверситет. Запись интервью показал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах полицейский говорит, что он с напарником побежал к университету проверять информацию о стрельбе. На месте коллега Калинина занялся эвакуацией людей, а он сам узнал у очевидцев откуда доносятся выстрелы. Потом полицейский увидел вооруженного человека и сказал ему бросить оружие. Тот начал стрелять и тогда Калинин применил табельное оружие, подозреваемый упал. После этого полицейский подбежал к раненому, обезоружил его и оказал ему первую помощь.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми. 18-летний напавший был ранен при задержании, он сейчас в больнице.