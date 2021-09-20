Опубликовано видео с моментом обезвреживания напавшего на пермский университет

Напавшего на Пермский госуниверситет обезвредил сотрудник ДПС, прибывший по вызову на место происшествия. Этот момент сняла камера видеонаблюдения, установленная внутри здания вуза. Запись опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как полицейский стреляет в вооруженного мужчину, тот падает. Затем сотрудник МВД подходит к лежащему и проверяет его состояние.

Молодой человек первым открыл огонь по полицейскому, тот обезвредил его ответной стрельбой, отметили в МВД.

В Следственном комитете России опровергли информацию о том, что подозреваемый скончался после полученного при задержании ранения. Открывший стрельбу россиянин жив и находится в больнице.

Стрельба в Пермском государственном университете (ПГУ) произошла утром 20 сентября. По предварительным данным, огонь открыл 18-летний студент — перед нападением он оставил сообщение в социальной сети. В послании стрелок отмечает, что что он не является экстремистом, а его преступление — не теракт.

В результате нападения погибли восемь человек. По данным Минздрава, пострадали 24 человека, 19 из них — с огнестрельными ранениями.