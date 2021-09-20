Обнародованы данные о числе погибших в ходе нападения на пермский вуз

СК: 8 человек погибли в результате вооруженного нападения на Пермский госуниверситет

Восемь человек погибли в ходе вооруженного нападения на Пермский госуниверситет. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в понедельник, 20 сентября, на территории одного из корпусов вуза студент открыл стрельбу по окружающим. Данные о пострадавших уточняются.

Личность подозреваемого установлена. Он был ранен при задержании в связи с оказанным сопротивлением и скончался по дороге в больницу.

Следователи занимаются сбором характеризующих материалов о подозреваемом, устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте преступления работают следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СКР.

Возбуждено уголовное дело.