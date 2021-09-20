Пять человек погибли при стрельбе в Перми

Минздрав Перми: при стрельбе в университете погибли до 5 человек, 14 пострадали

При стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) погибли до пяти человек. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения, пишет ТАСС.

Там уточнили, что точную цифру погибших назвать пока не могут.

«От четырех до пяти», — заявили в министерстве.

Официальный представитель СК Светлана Петренко, в свою очередь, предварительно заявила о пяти погибших в результате стрельбы. По данным следователей, пострадали шесть человек.

О стрельбе в госуниверситете Перми стало известно утром 20 сентября. Предположительно, ее устроил 18-летний молодой человек. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета ПГНИУ.