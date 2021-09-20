Студенты пермского вуза описали первые минуты стрельбы

В первые минуты стрельбы в пермском государственном университете (ПГНИУ) студенты забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. В некоторых кабинетах преподаватели якобы продолжали проводить лекции. Об этом студенты вуза рассказали «Ленте.ру».

«Мы были в первом корпусе, о стрельбе узнали только из бесед "ВКонтакте", стрельбу я не слышал. Спокойно забаррикадировались и легли на пол за парты», — описал обстановку один из учащихся. Он уточнил, что по слухам стрельба началась в курилке рядом с восьмым корпусом, после чего стрелявший направился в здание вуза.

При этом в геологическом корпусе ПГНИУ, по словам студентов, преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери. «У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: "У нас лекция, не отвлекаемся". Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», — рассказала одна из находящихся там студенток.

Ранее вуз опубликовал обращение к студентам после появления сообщений о стрельбе. Учащихся призывали закрыться в аудиториях и оставаться внутри помещений, если они находятся в университете. Тех, у кого есть такая возможность, призвали покинуть территорию кампуса.

Стрельба в пермском университете началась утром в понедельник, 20 сентября. В вузе сообщили о четырех пострадавших. Региональный Минздрав заявил, что пострадали более десяти человек. По предварительным данным, есть погибшие.

Стрельбу устроил, предположительно, 18-летний молодой человек. Он оставил сообщение в соцсети перед нападением на вуз. В послании он подчеркнул, что он не является экстремистом, а его преступление — не теракт.