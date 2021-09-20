В пермском вузе заявили о четырех пострадавших в результате стрельбы

В ПГНИУ заявили о четырех пострадавших в результате стрельбы

В Пермском государственном университете, где произошла стрельба, заявили о четырех пострадавших. Об этом сообщили на официальной странице вуза во «ВКонтакте».

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших», — говорится в сообщении.

В университете также заявили, что все занятия в вузе отменяются. Началась эвакуация восьмого корпуса.

Ранее вуз опубликовал обращение к студентам после сообщений о стрельбе. Учащихся призывали закрыться изнутри аудиторий и оставаться внутри помещений, если они находятся в университете, а также покинуть территорию кампуса тем, у кого есть такая возможность.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. По данным ТАСС, стрелок задержан.

По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний молодой человек — перед нападением он оставил сообщение в социальной сети. В послании стрелок отмечает, что что он не является экстремистом, а его преступление — не теракт.