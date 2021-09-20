РБК: обезврежен расстрелявший четырех человек в университете в Перми

Расстрелявшего студентов в пермском вузе обезвредили. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированный источник.

Как уточнил ТАСС, его удалось задержать.

Ранее сообщалось, что установлена личность стрелявшего. Им оказался 18-летний молодой человек. Он оставил послание в соцсети перед нападением на вуз.

20 сентября стало известно о стрельбе в Пермском университете. Неизвестный начал стрелять по студентам и преподавателям, после чего забаррикадировался в восьмом корпусе вуза.

Сообщается о погибших и раненых.