Студенты рассказали об устроившем стрельбу в пермском вузе

Учащиеся рассказали, что напавший на ПГНИУ учился на первом курсе юрфака

Учащиеся пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где сегодня произошла стрельба, рассказали о напавшем. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По словам студентом, он учился на первом курсе юридического факультета. Сейчас учащиеся ждут эвакуации.

Утром 20 сентября стало известно о том, что неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Уточнялось, что позднее он забаррикадировался в восьмом корпусе вуза.

По последним данным, его обезвредили. Ранее также сообщалось, что установлена личность стрелявшего. Им оказался 18-летний молодой человек.

Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о ликвидации «одного из нападавших» в университете. Уточнялось, что проверяется информация о возможных сообщниках