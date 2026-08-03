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08:36, 3 августа 2026 (обновлено: 08:42, 3 августа 2026)Бывший СССР

Беркут из армии России бросил автомат в дрон ВСУ и выжил

Боец ВС России Беркут бросил автомат в дрон ВСУ и выжил
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Беркут бросил автомат в атаковавший его беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы спастись. Об этом сообщил стрелок с позывным Чижик, передает РИА Новости .

«Он успел кинуть автомат, дрон взорвался примерно в полутора-двух метрах от него. Беркут получил ранение, но оно оказалось нетяжелым и он остался жив», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что инцидент произошел в Запорожской области, во время штурма Любицкого.

Ранее в Минобороны России оценили успехи на запорожском направлении. Он заявил, что взятие села Любицкое станет символом отваги и стойкости военнослужащих.

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