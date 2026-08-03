Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 3 августа 2026 (обновлено: 09:24, 3 августа 2026)Россия

Возросло число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс в российском регионе

Губернатор Авдеев: Два человека пострадали при атаке ВСУ на склад во Владимирской области
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области выросло до двух. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

Авдеев указал, что при ударе ВСУ пострадала женщина из соседнего населенного пункта. «Незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется», — написал губернатор.

Об атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области стало известно 3 августа. Удар пришелся по объекту в Собинском округе региона — после атаки в нем начался пожар. В Wildberries заявили, что все люди, которые находились в логистическом центре, были эвакуированы.

Губернатор Авдеев сообщал, что в результате налета дронов ВСУ пострадал один человек — им оказался молодой мужчина, получивший ранения в области головы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Попросила все сохранить в тайне». Меркель призналась пранкерам в фиктивности Минских соглашений
    Премьер Таиланда позвонил послу России в день обнаружения тел брата и сестры Назимовых
    Ставший жертвой мошенников молодой россиянин обманул школьницу и попался
    Московские торговые центры столкнулись с массовым закрытием магазинов
    Участвующий в избиении ученого Зезина отреагировал на арест
    Жена ведущего с болезнью Альцгеймера раскрыла произошедшие в нем перемены
    Возросло число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс в российском регионе
    ВСУ создали тоннели у двух городов-крепостей в ДНР
    Запертых на жаре в машине собак нашли в Москве
    Неприязнь пользователей к Windows 11 объяснили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok