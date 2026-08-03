Возросло число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс в российском регионе

Губернатор Авдеев: Два человека пострадали при атаке ВСУ на склад во Владимирской области

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области выросло до двух. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

Авдеев указал, что при ударе ВСУ пострадала женщина из соседнего населенного пункта. «Незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется», — написал губернатор.

Об атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области стало известно 3 августа. Удар пришелся по объекту в Собинском округе региона — после атаки в нем начался пожар. В Wildberries заявили, что все люди, которые находились в логистическом центре, были эвакуированы.

Губернатор Авдеев сообщал, что в результате налета дронов ВСУ пострадал один человек — им оказался молодой мужчина, получивший ранения в области головы.