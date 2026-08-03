В Wildberries сообщили об эвакуации людей со склада во Владимирской области

Wildberries: Люди были эвакуированы со склада во Владимирской области из-за атаки

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области возникло возгорание, все люди были эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram утром 3 августа.

«На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Логистические цепочки были перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Ранее об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области сообщил губернатор Александр Авдеев.

В регионе сохраняется беспилотная опасность. Местные власти просят соблюдать меры предосторожности.