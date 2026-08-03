Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:05, 3 августа 2026 (обновлено: 08:11, 3 августа 2026)Россия

В Wildberries сообщили об эвакуации людей со склада во Владимирской области

Wildberries: Люди были эвакуированы со склада во Владимирской области из-за атаки
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области возникло возгорание, все люди были эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram утром 3 августа.

«На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Логистические цепочки были перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Ранее об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области сообщил губернатор Александр Авдеев.

В регионе сохраняется беспилотная опасность. Местные власти просят соблюдать меры предосторожности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Минобороны сделали заявление после массированной атаки ВСУ на Россию
    Похититель расправился с человеком в багажнике машины на глазах у полиции
    В Wildberries сообщили об эвакуации людей со склада во Владимирской области
    Подельник актера из сериала «Слово пацана» остался в колонии из-за долларов
    В российском регионе загорелся складской комплекс из-за атаки БПЛА
    ЦБ указал на изменение потребительского поведения россиян
    В России допустили использование ядерного оружия для защиты союзников
    В Москве жители многоэтажки просили помощи из окон из-за загоревшегося электросамоката
    Создан первый безрамочный смартфон
    В США предрекли исчезновение украинской нации
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok