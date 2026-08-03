Мирошник раскрыл выгоду для США и ЕС от затягивания конфликта на Украине

Мирошник о затягивании украинского конфликта: Идет борьба за деньги

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС рассказал, почему США и Евросоюзу выгодно тянуть конфликт на Украине.

«Идет борьба за деньги — за распределение бюджетов, которые сейчас наметились в направлении ВПК. (...) И это сознательно поддерживает этот фон, чтобы поток не прекращался, продолжался как можно дольше. И факторы украинского кризиса, разжигания других конфликтов — они вполне могут работать на этой "поляне" (...) На этом зарабатывают миллиарды военные концерны», — отметил он.

По его словам, концерны «не случайно» лоббируют интересы США и Запада.

Ранее Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что с января текущего года жертвами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали более 35 несовершеннолетних.