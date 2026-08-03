Ставший жертвой мошенников молодой россиянин обманул школьницу и попался

В Подмосковье полиция задержала курьера мошенников, обманувшего школьницу на 1,5 млн руб.

В Сергиевом Посаде полиция задержала 18-летнего жителя Москвы, который обманул школьницу и похитил у ее семьи ювелирные изделия на полтора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный пояснил, что сам стал жертвой мошенников по аналогичной схеме и выполнял задания кураторов. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 159 УК РФ. Фигурант арестован.

По версии следствия, на мобильный телефон 15-летней местной жительницы позвонил лже-сотрудник Росфинмониторинга. Он сообщил, что ее личными данными завладели мошенники, и теперь на родителей могут оформить кредит, а деньги уйдут на финансирование Вооруженных сил Украины. Чтобы спасти родных от уголовной ответственности, аферист убедил школьницу «задекларировать» все домашние сбережения.

Девочка рассказала о сейфе в квартире, но так как находилась на даче, не могла передать его содержимое. Тогда мошенники заставили ее отдать ключи «специалисту», который все заберет и задокументирует. Подросток передала ключи злоумышленнику.

Молодой москвич приехал по адресу с кувалдой и углошлифовальной машиной, вскрыл сейф и забрал ювелирные украшения на сумму более 1,5 миллиона рублей. Однако когда он собирался уходить, в квартиру пришел брат девочки. Он задержал курьера до прибытия полиции.

Ранее начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин нашел объяснение легкому вовлечению мошенниками подростков в различные преступления.