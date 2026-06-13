Найдено объяснение легкому вовлечению мошенниками подростков в преступления

Представитель МВД Васенин: «Синдром пионера» помогает вовлекать подростков в преступления

Начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин нашел объяснение легкому вовлечению мошенниками подростков в различные преступления. Его слова приводит ТАСС.

Как пояснил Васенин, подростки, которые совершают преступления, обычно настроены достаточно патриотично. Когда с ними связываются мошенники и просят выполнить то или иное задание, они с радостью вызываются якобы помогать государству, поскольку нормально воспитаны, то есть возникает «синдром пионера», отметил полицейский.

В подобных ситуациях важно, чтобы подростку уделили внимание родители, близкие родственники или любые другие авторитетные люди, такие как воспитатели, учителя и тренера, подчеркнул он. В нынешнем году, добавил Васенин, о таких историях органы правопорядка собираются предупредить как можно большее количество несовершеннолетних.

Ранее россиянам порекомендовали скрыть геометки и закрыть профили в соцсетях. Такое заявление сделали представители МВД.