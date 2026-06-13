Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:59, 13 июня 2026Силовые структуры

Найдено объяснение легкому вовлечению мошенниками подростков в преступления

Представитель МВД Васенин: «Синдром пионера» помогает вовлекать подростков в преступления
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин нашел объяснение легкому вовлечению мошенниками подростков в различные преступления. Его слова приводит ТАСС.

Как пояснил Васенин, подростки, которые совершают преступления, обычно настроены достаточно патриотично. Когда с ними связываются мошенники и просят выполнить то или иное задание, они с радостью вызываются якобы помогать государству, поскольку нормально воспитаны, то есть возникает «синдром пионера», отметил полицейский.

В подобных ситуациях важно, чтобы подростку уделили внимание родители, близкие родственники или любые другие авторитетные люди, такие как воспитатели, учителя и тренера, подчеркнул он. В нынешнем году, добавил Васенин, о таких историях органы правопорядка собираются предупредить как можно большее количество несовершеннолетних.

Ранее россиянам порекомендовали скрыть геометки и закрыть профили в соцсетях. Такое заявление сделали представители МВД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по транспортному цеху ЗАЭС

    Найдено объяснение легкому вовлечению мошенниками подростков в преступления

    Стало известно о присутствии в Старобельске американского разведчика в момент атаки ВСУ

    Трехлетний ребенок едва не утонул в бассейне российского загородного комплекса

    Чемпион мира отреагировал на насмешку главы ФИФА над сборной Италии

    Топливный союз заявил об отсутствии ограничений на продажу бензина в Москве

    Раскрыты приводящие к летней бессоннице факторы

    В Крыму произошла авария на химзаводе

    Канье Уэст показал обнаженное фото жены

    В Раде раскрыли схему заработка Киева на снарядах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok