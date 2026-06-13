Россиянам рекомендовали скрыть геометки и закрыть профили в соцсетях

В МВД рекомендовали россиянам скрыть геометки и закрыть профили в соцсетях

В МВД рекомендовали россиянам скрыть геометки и закрыть профили в соцсетях. О такой мере защиты рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В МВД разъяснили, что подобным образом гражданам удастся сохранить персональные данные от взломов.

В министерстве отметили, что также следует использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех используемых мессенджерах.

До этого сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам поддельные налоговые уведомления. Злоумышленники стали подбрасывать в почтовые ящики бумажные письма с QR-кодами от имени налоговой, предупредили в «Мошеловке». Если человек отсканирует такой код, то попадет на мошеннический ресурс. Россиянам напомнили, что официальные налоговые уведомления и квитанции направляются «Почтой России» и дублируются в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте ФНС РФ.