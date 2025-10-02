Россиян предупредили о новой связанной с налогами схеме мошенничества

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные налоговые уведомления

Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с налогами. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.

Отмечается, что мошенники активизировались на фоне необходимости уплаты имущественных налогов в России до 1 декабря. Злоумышленники начали рассылать россиянам через электронную почту, СМС и мессенджеры поддельные налоговые уведомления и квитанции. В них, как рассказали в «Мошеловке», приводится ссылка, которая ведет на фишинговый ресурс. Если человек введет там данные банковской карты, то аферисты завладеют его деньгами.

Кроме того, мошенники начали подбрасывать в почтовые ящики бумажные письма с QR-кодами от имени налоговой, предупредили в «Мошеловке». Если человек отсканирует такой код, то попадет на ресурс мошенников.

Россиянам напомнили, что официальные налоговые уведомления и квитанции направляются «Почтой России» и дублируются в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте ФНС России. Для защиты от обмана в «Мошеловке» посоветовали тщательно проверять адреса территориальных отделений в квитанциях, так как в поддельных документах обычно указываются несуществующие адреса.

