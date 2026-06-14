В России заявили о целесообразности точечных ударов по одной инфраструктуре Украины

Депутат Чепа: Украина вынуждает Россию ударить по переходам через Днепр

Украина вынуждает своими действиями Россию ударить по переходам через Днепр, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«На наступление России Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают террористические акты. В первую очередь, конечно, они стараются нанести удары по хранилищам нефтепродуктов, по нефтеперерабатывающим заводам, пытаясь создать коллапс на рынке», — отметил Чепа.

Депутат добавил, что также ВСУ пытаются дестабилизировать ситуацию в российском обществе, нанося удары по жилым объектам.

«Мы всячески сдерживали удары по украинской инфрастуктуре, понимая, что железной дорогой, автомобильными дорогами, мостами, газовыми сетями, водопроводом пользуются мирные жители. Мы не наносили удары ни по инфраструктурным объектам, ни по жилым объектам. К сожалению, мы понимаем, что работа РЭБ может изменить полностью полет беспилотника, тогда беспилотник становится неуправляемым. Такие случаи были. Но целенаправленно мы никогда не наносили и не будем наносить такие удары, как Украина совершила по Старобельску», — заявил он.

При этом, по словам Чепы, для того, чтобы ограничить удары ВСУ по гражданским объектам, необходимо наносить точечные удары по инфраструктуре.

Есть 21 переход с правого берега Днепра на левый. Есть еще несколько десятков мелких мостов. Удары по ним сильно бы затруднили передвижение украинских войск и логистику Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Мы знаем, что сегодня все нефтепродукты на Украине доставляются с колес, что называется, сегодня привезли — сегодня использовали. Если дороги нет, то ничего не придет. Мы понимаем, что существует 5-6 переходов через границу. Мы знаем, где находится главное хранилище газа. Мы знаем, по каким дорогам осуществляются морские перевозки с Черного моря, по каким дорогам направляются грузы. Вот надо ударить по этим инфраструктурным артериям. Нас вынуждают к этому», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Орле в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилой многоквартирный дом погиб человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Атака была совершена в ночь на воскресенье, 14 июня.