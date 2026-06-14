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11:02, 14 июня 2026Россия

Удар БПЛА по российскому городу привел к жертве

Губернатор Клычков: В Орле в результате атаки БПЛА на жилой дом лишился жизни один человек
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andrii Marienko / AP

В Орле в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилой дом погиб человек, сообщил в канале в МАХ губернатор региона Андрей Клычков.

Атака была совершена в ночь на воскресенье, 14 июня. «К глубокой скорби, один человек погиб, еще девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщил губернатор.

Жители квартир, которые были повреждены во время атаки, размещены в городских гостиницах. Ситуация находится под контролем МЧС России и правоохранительных органов, продолжается ликвидация последствий атаки.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Смоленскую область пострадала пожилая женщина. Она находится в больнице в стабильном состоянии.

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