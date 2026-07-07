Буданов сделал заявление о завершении конфликта на Украине и войне с Белоруссией. О чем еще он рассказал в большом интервью?

Буданов: Активная фаза конфликта на Украине может завершиться в 2026 году

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дал большое интервью «РБК-Украина». В ходе беседы с журналистом он рассказал об отношениях с украинским лидером, сделал необычный прогноз о завершении конфликта с Россией, порассуждал о войне с Белоруссией и уступке украинских территорий.

По словам Буданова, есть вероятность, что активная фаза боевых действий закончится уже в 2026 году, однако для этого потребуется пройти через максимальную эскалацию конфликта.

Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимизация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы. Кирилл Буданов глава офиса президента Украины

Он подчеркнул, что территориальные компромиссы со стороны Украины невозможны, и Киев готов вести боевые действия еще не один год.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности проведения референдума о мирном соглашении с Россией, Буданов заявил, что он уже утратил свою актуальность.

Граница Белоруссии и Украины Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Гипотетическая война с Белоруссией

Глава офиса Зеленского, рассуждая о войне с Белоруссией, указал, что Украине не выгодно иметь еще одного врага. Он также усомнился в том, что Минск желает ввязываться в вооруженное противостояние с Киевом. В связи с этим он призвал более спокойно относиться к подобным домыслам.

«Я даже не понимаю, для чего в теории это могло бы ему [президенту Белоруссии Александру Лукашенко] быть нужно. Война с Украиной для них завершится крахом», — подчеркнул он.

Буданов отметил, что сейчас не видит угрозы наступления Белоруссии на Украину.

Кирилл Буданов Фото: Denis Balibouse / Reuters

Отношения с Зеленским и конфликт с Польшей

В интервью Буданов уклонялся от развернутых ответов на вопросы о взаимоотношениях с Зеленским, лишь указал, что является его подчиненным и не испытывает проблем с субординацией. Кроме того, глава офиса президента Украины сообщил, что у них с главой государства уже произошла «притирка».

Высказываясь о взаимоотношениях с Польшей, Буданов подчеркнул, что Украина не будет терпеть от нее ультиматумов. При этом первые шаги для деэскалации напряженности со стороны Киева он исключил.

«Если мы признаем, что кто-то делает незрелые шаги, зачем нам отвечать, делать ложные шаги наперед? Сделают свой — посмотрим, будем отвечать. Молча сидеть никто не будет», — заявил Буданов.

По его словам, дипломатический конфликт между Киевом и Варшавой в скором времени усилится. «[Пик] точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немножко меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии», — заверил он, указав, что после этого оба государства ждет «либо катастрофа, либо деэскалация».