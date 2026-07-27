В России заявили о вступлении в «ледяную войну» с Европой

Сенатор Пушков заявил, что Россия вступила в «ледяную войну» с Европой

Россия вступила во вторую холодную войну с Европой, которую следует называть «ледяной». Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков, чьи слова приводит ТАСС.

«Считаю, что мы вступили в длительный период конфликта с Европой. Это — вторая холодная война, но более интенсивного типа, чем прежняя. Я ее называю "ледяной войной", поскольку наши нынешние отношения с Западом гораздо хуже, чем были в первую холодную войну», — объяснил политик.

По его словам, несмотря на кризисы XX века стороны сохраняли взаимодействие ради безопасности. При этом на данный момент Евросоюз, по мнению Пушкова, смотрит на мир через призму собственных интересов.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт между Россией и Европой не исчезнет за одно поколение. По его мнению, несмотря на существующие разногласия, новые политики могут начать выстраивать архитектуру взаимоотношений, но степень взаимного недоверия долгое время будет оставаться колоссальной.