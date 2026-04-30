12:06, 30 апреля 2026Россия

Медведев: Конфликт России и Европы не исчезнет за одно поколение
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Конфликт между Россией и Европой не исчезнет за одно поколение. Сроки противоборства спрогнозировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

Медведев заявил, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер, и не исчезнет даже в период жизни поколения.

По его мнению, несмотря на сложившиеся разногласия, новые политики могут начать выстраивать архитектуру взаимоотношений, но степень взаимного недоверия будет долгое время оставаться колоссальной.

«С точки зрения человеческой жизни, на мой взгляд, может, я пессимист, конфликт с Европой навсегда. Подчеркиваю, в пределах человеческой жизни», — заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев ответил на военную риторику в Европе фразой «если говорить, что война неизбежна, она начнется». По его мнению, поводов и причин для этого может быть предостаточно. Он также сравнил текущее время с периодом перед Первой мировой войной.

    Последние новости

    Зеленский отреагировал на идею о перемирии на 9 Мая

    Некоторых россиян захотели освободить от уплаты утильсбора

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области

    Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне СВО

    Названы цели ударов российских войск на Украине

    «Ростех» рассказал о десятках устройств для защиты от БПЛА

    Медведев словами «не дай Бог» высказался о ядерном оружии

    Медведев спрогнозировал сроки конфликта между Россией и Европой

    В Европе признали отсутствие идей для завершения конфликта на Украине

    Россияне застряли в аэропорту страны Азии на пять часов без еды и воды

    Все новости
