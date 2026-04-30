Медведев спрогнозировал сроки конфликта между Россией и Европой

Медведев: Конфликт России и Европы не исчезнет за одно поколение

Конфликт между Россией и Европой не исчезнет за одно поколение. Сроки противоборства спрогнозировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

По его мнению, несмотря на сложившиеся разногласия, новые политики могут начать выстраивать архитектуру взаимоотношений, но степень взаимного недоверия будет долгое время оставаться колоссальной.

«С точки зрения человеческой жизни, на мой взгляд, может, я пессимист, конфликт с Европой навсегда. Подчеркиваю, в пределах человеческой жизни», — заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев ответил на военную риторику в Европе фразой «если говорить, что война неизбежна, она начнется». По его мнению, поводов и причин для этого может быть предостаточно. Он также сравнил текущее время с периодом перед Первой мировой войной.