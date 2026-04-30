11:54, 30 апреля 2026Россия

Медведев сравнил текущее время с периодом перед Первой мировой войной

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил текущее время с периодом перед Первой мировой войной. Об этом он заявил, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

Медведев напомнил о ходе специальной военной операции на Украине и заявил, что нередко локальный конфликт предшествует глобальному конфликту.

«Если исходить из таких предпосылок, то, наверное, нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти — перед тридцатыми годами, которые предшествовали Второй мировой войне», — обозначил зампред Совбеза.

Ранее Медведев ответил на военную риторику в Европе фразой «если говорить, что война неизбежна, она начнется». По его мнению, поводов и причин для этого может быть предостаточно.

