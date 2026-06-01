В США заявили о незаметном проходе десятков судов по Ормузскому проливу

NYT: Центральное командование США обеспечило проход 70 судам через Ормузский пролив

Центральное командование США за последние три недели обеспечило незаметный проход через Ормузский пролив примерно 70 коммерческим судам. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

«В последние недели американские войска помогали координировать проход десятков коммерческих судов через Ормузский пролив, несмотря на то, что движение по этому водному пути остается рискованным на фоне зашедших в тупик переговоров о прекращении войны с Ираном», — говорится в материале.

Для незаметного прохода через пролив большинство судов отключили свои транспондеры, рассказали чиновники.