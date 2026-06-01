10:40, 1 июня 2026Мир

В США заявили о незаметном проходе десятков судов по Ормузскому проливу

NYT: Центральное командование США обеспечило проход 70 судам через Ормузский пролив
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Центральное командование США за последние три недели обеспечило незаметный проход через Ормузский пролив примерно 70 коммерческим судам. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

«В последние недели американские войска помогали координировать проход десятков коммерческих судов через Ормузский пролив, несмотря на то, что движение по этому водному пути остается рискованным на фоне зашедших в тупик переговоров о прекращении войны с Ираном», — говорится в материале.

Для незаметного прохода через пролив большинство судов отключили свои транспондеры, рассказали чиновники.

