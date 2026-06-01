Трамп сделал заявление о сделке с Ираном

08:30, 1 июня 2026

Трамп: Иран хочет заключить сделку, и она будет выгодна для США и их союзников
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, и она будет выгодна для Соединенных Штатов и их союзников. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Иран действительно хочет заключить сделку, и она будет выгодна для США и тех, кто с нами», — написал американский лидер.

По словам Трампа, вести переговоры с Тегераном и заключить соглашение ему мешают критики внутри страны, требующие то ускорить, то замедлить переговорный процесс. При этом президент США выразил уверенность, что в конце концов сделка будет достигнута.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в прошедшие выходные американские военные нанесли удары в целях самообороны по иранскому радару и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами. Как утверждается, удары стали ответом на «агрессивные действия Ирана», включая уничтожение американского MQ-1, действовавшего над международными водами.

