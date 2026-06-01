Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:34, 1 июня 2026Наука и техника

На российском «Союзе-5» предложили запускать пилотируемые миссии

В Казахстане на ракете «Союз-5» с Байконура предложили запускать пилотируемые миссии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

На российской ракете «Союз-5» с космодрома Байконур можно было бы в будущем запускать пилотируемые миссии. О предложении казахстанской стороны ТАСС рассказал глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.

«Казахстанцы еще предложили идею того, что в дальнейшем ракету "Союз-5" можно использовать для космических стартов с экипажами, но пока рано об этом думать», — отметил руководитель.

По его словам, запуск ракеты «Союз-5» и программа Байтерек сильно сблизили Москву и Астану.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В мае гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов отметил теснейшее сотрудничество России с Казахстаном в области космонавтики.

В том же месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанский пусковой комплекс «Байтерек», позволяющий запускать российскую среднетяжелую ракету «Союз-5» («Сункар»), дает возможности для сотрудничества между Москвой и Астаной в космонавтике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Румынии назвал страну происхождения прилетевшего дрона

    На гулявшую со щенком девушку напала нетрезвая компания в Подмосковье

    Лавров сделал заявление об отношениях России и Китая

    Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам во время ограничений интернета

    В офисе Зеленского выбрали новый срок по окончанию конфликта

    49-летняя Шакира в микроплатье попала в объектив папарацци

    Американская журналистка назвала главные достоинства Москвы

    У мужчины в мочевом пузыре нашли камень весом 1,3 килограмма

    Федерация шахмат России потребовала отстранить президента Украинской шахматной федерации

    Европейская «рука» впервые перенесла двух российских космонавтов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok