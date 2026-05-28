13:53, 28 мая 2026Наука и техника

Казахстан оценил перспективы сотрудничества с Россией в космонавтике

Токаев: «Байтерек» дает возможности для сотрудничества между Москвой и Астаной
Иван Потапов
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Казахстанский пусковой комплекс «Байтерек», позволяющий запускать российскую средне-тяжелую ракету «Союз-5» («Сункар»), дает возможности для сотрудничества между Москвой и Астаной в космонавтике, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Реализация совместного проекта "Байтерек", включая недавний успешный пуск новой ракеты-носителя "Сункар" — "Союз-5", открывает новые возможности укрепления позиций наших стран на международном рынке космических услуг», — сказал глава государства после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее издание «Ак Жайык» сообщило, что российская компания «Главкосмос» поучаствует в конкурсе на создание казахстанского спутника KazSat-3R.

Также в мае заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что российскую средне-тяжелую ракету «Союз-5» второй раз планируется запустить с космодрома Байконур в 2027 году.

