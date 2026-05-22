10:30, 22 мая 2026

Баканов назвал срок второго запуска «Союза-5»

Иван Потапов
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК / РИА Новости

Российскую средне-тяжелую ракету «Союз-5» второй раз планируется запустить с космодрома Байконур в 2027 году, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас по плану три летных испытания: первое у нас с вами прошло 30 апреля успешно, второе запланировано сейчас на вторую половину 2027 года, и третья ракета у нас на сегодня запланирована на 2028 год, но это будет чуть дальше», — сказал руководитель.

По его словам, «Союз-5» займет промежуточное положение между средней ракетой «Союз-2» и тяжелой «Ангарой-А5».

Ранее бывший гендиректор российского дивизиона украинской промышленной компании «Южмаш» Вячеслав Смоленко заявил, что ракета «Союз-5» — оригинальная российская разработка, а не модернизация советского носителя «Зенит».

В апреле ракета «Союз-5» впервые была запущена с космодрома Байконур.

Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр — 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.

