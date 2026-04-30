Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:40, 30 апреля 2026

Роскосмос: Ракету-носитель «Союз-5» запустили с Байконура
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото. NASA / Bill Ingalls / Global Look Press

Российская двухступенчатая ракета-носитель «Союз-5» была запущена с космодрома Байконур. Об этом сообщила госкорпорация Роскосмос.

Запуск произошел в четверг, 30 апреля, в 21:00 по московскому времени. Уточняется, что это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний. «"Союз-5" — ракета-носитель с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что первая и вторая ступени отработали штатно. Макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

В ноябре «Роскосмос» рассказал, что новая российская среднетяжелая ракета «Союз-5» прибыла на космодром Байконур для своего первого пуска.
Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр — 4,1 метра. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Дилеры захотели ввести тотальный контроль за всеми машинами в России

    В поведении бойцов ВСУ стали замечать странности

    В сети восхитились фото 57-летней Светланы Бондарчук в чулках

    ВСУ выпустили дроны по Крыму

    Стало известно о роскошной яхте жены министра обороны Украины

    Ракету-носитель «Союз-5» запустили с Байконура

    В Финляндии заявили об унижении ЕС из-за «клоуна» Каллас

    Зеленского призвали прислушаться к словам Мерца об уступках

    Российский боец снес дом с украинскими операторами БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok