Роскосмос: Ракету-носитель «Союз-5» запустили с Байконура

Российская двухступенчатая ракета-носитель «Союз-5» была запущена с космодрома Байконур. Об этом сообщила госкорпорация Роскосмос.

Запуск произошел в четверг, 30 апреля, в 21:00 по московскому времени. Уточняется, что это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний. «"Союз-5" — ракета-носитель с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что первая и вторая ступени отработали штатно. Макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

В ноябре «Роскосмос» рассказал, что новая российская среднетяжелая ракета «Союз-5» прибыла на космодром Байконур для своего первого пуска.

Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр — 4,1 метра. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.