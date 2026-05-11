SC: Парад Победы в Москве стал предупреждением миру о серьезности намерений РФ

Парад Победы в Москве стал предупреждением всему миру о серьезности намерений России, заявил политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture (SC).

«Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сегодня в отношении территорий, которые по праву принадлежат ей», — говорится в статье.

По словам обозревателя, российская сторона планомерно движется к достижению поставленных целей. Он также заявил, что переговоры о мире невозможны, пока президент Украины Владимир Зеленский находится у власти.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что посещение иностранными лидерами парада Победы в Москве важно для России. При этом он обратил внимание, что официально Москва никого не приглашала.