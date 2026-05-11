13:44, 11 мая 2026Россия

Минобороны сообщило об ударах ВСУ по Белгородской области

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки нанесли удары по гражданским объектам в Белгородской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Противник в течение суток наносил удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 беспилотных летательных аппаратов, включая 8 самолетного и 10 коптерного типа», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что были ранены двое местных жителей, повреждены автомобили, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска во время перемирия нанесли почти семь тысяч ударов с помощью беспилотников. По данным ведомства, также украинская армия предприняла 12 атак и 767 раз обстреляла позиции российских военных.

