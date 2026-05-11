ВСУ во время перемирия запустили по России почти семь тысяч дронов

Минобороны: ВСУ во время перемирия запустили почти семь тысяч дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки во время перемирия нанесли 6,9 тысячи ударов с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, украинская армия предприняла 12 атак, а также 767 раз обстреляла позиции российских военных.

В ночь на 9 мая начало действовать перемирие между Россией и Украиной, которое продлится до 11 мая. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что с момента вступления в силу перемирия ВСУ совершили многочисленные обстрелы, в том числе с использованием БПЛА. По данным ведомства, украинские войска в общей сложности 1173 раза обстреляли позиции российских войск и нанесли 7151 удар беспилотниками.