Вступило в силу анонсированное Трампом трехдневное перемирие

Вступило в силу анонсированное Трампом перемирие с 9 по 11 мая

Вступило в силу анонсированное президентом США Дональдом Трампом трехдневное перемирие, об этом напомнило украинское издание «Страна.ua».

Перемирие объявлено с 9 по 11 мая, в этот период также планируется обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев согласен на остановку огня 9-11 мая.

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что по поручению российского лидера Владимира Путина подтверждает приемлемость предложенного Трампом режима прекращения огня с 9 по 11 мая, а также обмена военнопленными в формате 1000 на 1000.

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное президентом перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции.

