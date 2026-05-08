20:48, 8 мая 2026

ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день перемирия

Минобороны: Системы ПВО перехватили 71 БПЛА над 12 регионами России
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 12 регионов России в первый день перемирия. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, с 14:00 до 20:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 71 украинский БПЛА.

Уточняется, что беспилотники уничтожили над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над Черным морем.

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции.

