В Минобороны раскрыли подробности о сроках и условиях объявленного Путиным перемирия

Минобороны: Перемирие в зоне СВО объявляется с полуночи 8 мая до 10 мая

Объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Подробности о сроках и условиях режима тишины раскрыли в Министерстве обороны.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне российская сторона объявляет перемирие», — говорится в сообщении.

Минобороны России призвало украинскую сторону последовать этому примеру. В противном случае оборонное ведомство пригрозило нанести массированный удар по центру Киева. Жителей столицы Украины предупредили о необходимости эвакуации в случае ответного удара по городу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы. Он заявил, что Киев будет действовать симметрично — в частности, он допустил применение дальнобойного оружия в ответ на российские удары.