Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:55, 7 мая 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности о сроках и условиях объявленного Путиным перемирия

Минобороны: Перемирие в зоне СВО объявляется с полуночи 8 мая до 10 мая
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Подробности о сроках и условиях режима тишины раскрыли в Министерстве обороны.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне российская сторона объявляет перемирие», — говорится в сообщении.

Минобороны России призвало украинскую сторону последовать этому примеру. В противном случае оборонное ведомство пригрозило нанести массированный удар по центру Киева. Жителей столицы Украины предупредили о необходимости эвакуации в случае ответного удара по городу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы. Он заявил, что Киев будет действовать симметрично — в частности, он допустил применение дальнобойного оружия в ответ на российские удары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли подробности о сроках и условиях объявленного Путиным перемирия

    На Украине заявили об ударе по трем приближенным Зеленского

    МИД Ирана высказался о предложении США

    Суд в Финляндии защитил честь и достоинство русскоговорящих

    Минобороны заявило о массированном ударе по центру Киева в случае срыва Дня Победы

    Минобороны России снова предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

    В ЦБ раскритиковали недостаточные темпы увольнения россиян

    Автобус задавил женщину в Москве

    На Украине обвинили Белоруссию в развитии инфраструктуры у границы

    Россиянин проиграл 300 тысяч рублей на полуфинале Лиги чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok