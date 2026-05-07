Минобороны заявило о массированном ударе по центру Киева в случае срыва Дня Победы

Минобороны: ВС РФ нанесут удар по центру Киева в случае срыва Дня Победы

Вооруженные силы (ВС) России нанесут массированный удар по центру Киева в случае срыва празднования Дня Победы в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева», — говорится в сообщении.

В ведомстве еще раз призвали гражданское население и сотрудников дипломатических ведомств заблаговременно эвакуироваться из города.

Владимир Зеленский ранее пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В ответ на его слова в Минобороны РФзаявили, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву. Ведомство также обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город.