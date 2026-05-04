«Украинские дроны могут прилететь». Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. В России ему дали жесткий ответ

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. Его слова прозвучали во время саммита Европейского политического сообщества в Армении, трансляцию вело агентство Armenpress. В России эти заявления назвали попыткой давления и предупредили о жестком ответе в случае провокаций.

В Москве пообещали серьезный и кратный ответ в случае провокаций на 9 Мая

После заявления Зеленского в российском парламенте выступили с резкой оценкой. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что украинский лидер «заигрался».

После таких заявлений пусть ждут. Что-то заигрался парень. Пора «укорачивать» его. Уже и в народе такое мнение назрело. А то слишком много говорит. Длинный язык может повредить шею, как говорится. Так что вместо того, чтобы говорить и устраивать эти вот провокации гадостные, он должен вообще в первую очередь думать, что к ним прилетит. А мы уж с тем, что к нам летит, разбираемся и будем дальше разбираться Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Депутат также обратил внимание на характер последних атак беспилотников. По его мнению, часть запусков может осуществляться с территории России с участием диверсионных групп. Он подчеркнул необходимость усиления контрразведки и более жесткой работы спецслужб.

Зеленского заподозрили в желании оказать «психологическое давление» на россиян

Комментируя ситуацию для NEWS.ru, Колесник отметил, что угрозы Киева не имеют военного смысла и направлены на запугивание населения.

Мы ни в коем случае не должны поддаваться панике в связи с угрозами Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве. Для этого и существуют эти провокации. Это их основная задача, потому что с военной точки зрения такие атаки не имеют никакого смысла. Угрозы и все остальное — это психологическое давление на население Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

При этом парламентарий предупредил, что в случае атаки ответ будет жестким. «Возмездие неотвратимо. Об этом даже речи нет», — подчеркнул он, добавив, что Россия способна нанести «очень серьезный и кратный» удар.

Схожую оценку дал изданию первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Комментируя попадание беспилотника в жилой дом в на Мосфильмовской улице в Москве, он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прибегают к акциям устрашения из-за неудач на поле боя.

«Именно поэтому многие российские эксперты, политики квалифицируют режим Зеленского как террористический. Потому что, не имея возможности доказать свою идеологическую правоту на поле боя, люди прибегают к акциям устрашения, прибегают к тому, чтобы создать неуверенность в завтрашнем дне для граждан России в самых разных частях, разных городах», — заявил он.

ВСУ произвели ночную атаку по дому в Москве

Заявления о возможных ударах ВСУ 9 мая прозвучали на фоне атаки беспилотников на столицу. В ночь на 4 мая один из дронов попал в жилой дом на Мосфильмовской улице. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

По информации Telegram-каналов, для атаки могли использоваться беспилотники типа FP-1. Предполагается, что такие аппараты могут выступать носителями для других дронов.

Военкор Юрий Котенок в свою очередь не исключил, что беспилотники могли двигаться с западного направления, в том числе через Тверскую область. По его словам, в этом районе ранее фиксировали пролеты дронов.

Всего, как сообщалось, по направлению к Москве было выпущено до восьми беспилотников. Часть из них уничтожили на подлете к столице.

Раскрыты детали подготовки к параду Победы и планы Путина на 9 Мая

Несмотря на угрозы, в столице продолжается подготовка к празднованию 9 Мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с речью, которую ожидают не только в России, но и за рубежом.

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде», — отметил он.

По словам Пескова, у главы государства запланирован напряженный график. В День Победы пройдут двусторонние встречи с зарубежными лидерами, в том числе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который уже подтвердил свое присутствие на параде, и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Фицо не оставил своего намерения приехать в Москву, несмотря на попытки Литвы, Латвии и Эстонии ограничить ему перелет. В Кремле такие действия назвали «большой дуростью» и подчеркнули, что при желании всегда можно найти альтернативные маршруты.

Песков назвал главный приоритет при проведении парада Победы

Ранее в Минобороны России раскрыли детали парада. В пешей колонне примут участие военнослужащие различных родов войск и военных вузов. Авиационная часть также состоится, а в завершение штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага. При этом колонны военной техники в этом году не будет, как и участия кадетских корпусов.

В Кремле отдельно подчеркнули, что приоритетом остается безопасность. «Естественно, главное — это безопасность, безопасность людей, безопасность горожан», — заявил Дмитрий Песков.

Ожидается, что на Красную площадь прибудут иностранные лидеры. Несмотря на заявления Киева, эксперты считают, что угрозы Зеленского не повлияют на их планы. Так, политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что подобные заявления Киева направлены скорее на информационный эффект.

В реальность угрозы не воплотятся. Главы мировых государств понимают это и все равно посетят Москву. Удары ВСУ заведомо не достигнут цели. 9 мая система ПВО будет работать в полном режиме Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам

По его мнению, речь идет о попытке удержать внимание международной аудитории на украинской повестке.