11:43, 3 мая 2026Россия

Анонсировано важное выступление Путина 9 Мая

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Об этом сообщают «Вести».

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также заявил, что заявление Путина 9 Мая ждет весь мир. Какие темы будут затронуты в выступлении, он не уточнил.

Ранее Песков назвал безопасность людей главным приоритетом при проведении парада Победы в Москве. Известно, что колонна военной техники участвовать в параде не будет. Помимо этого, на Красной площади не будут присутствовать кадеты, суворовцы и нахимовцы в связи с оперативной обстановкой.

