Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 30 апреля 2026Россия

Песков назвал главный приоритет при проведении парада Победы в Москве

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Безопасность людей является главной при проведении парада Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Естественно, главное — это безопасность, безопасность людей, безопасность горожан», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Минобороны России заявило, что колонна военной техники участвовать в параде не будет. Помимо того, на Красной площади не будут присутствовать кадеты, суворовцы и нахимовцы в связи с оперативной обстановкой.

В Кремле объяснили это минимизацией опасности. Песков, комментируя отсутствие колонны военной техники, заявил о вероятности террористической угрозы, а также отметил, что парад проводится не в юбилейную дату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на предложение о перемирии на 9 мая

    Сотни тысяч пчел-убийц покусали сотрудников полиции

    Многомиллионный иск певицы Долиной к мошенникам передали в другой суд

    Ракете «Ангара» потребовалось 316 объектов инфраструктуры

    Бакальчук объявил о начале продаж продуктов в «М.Видео»

    Популярная российская блогерша назвала извлеченный после ареста главный урок

    Названы лучшие города России для семейного отдыха

    В США отца и дочь уличили в афере с полотнами культовых художников

    Замок Галкина описали тремя словами

    Мужчина изнасиловал потерявшую сознание 71-летнюю туристку на вокзале в Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok