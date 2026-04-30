Песков назвал главный приоритет при проведении парада Победы в Москве

Песков: Безопасность — главный приоритет при проведении парада Победы в Москве

Безопасность людей является главной при проведении парада Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Естественно, главное — это безопасность, безопасность людей, безопасность горожан», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Минобороны России заявило, что колонна военной техники участвовать в параде не будет. Помимо того, на Красной площади не будут присутствовать кадеты, суворовцы и нахимовцы в связи с оперативной обстановкой.

В Кремле объяснили это минимизацией опасности. Песков, комментируя отсутствие колонны военной техники, заявил о вероятности террористической угрозы, а также отметил, что парад проводится не в юбилейную дату.