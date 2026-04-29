В Минобороны раскрыли детали парада Победы в Москве

Минобороны: Колонна военной техники не будет участвовать в параде 9 Мая в Москве

В Министерстве обороны России раскрыли детали парада Победы в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, в составе пешей колонны в параде на Красной площади примут участие военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск ВС России. Также в ходе авиационной части парада над площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп. В завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо столицы в цвета флага страны.

В ведомстве также сообщили, что колонна военной техники участвовать не будет. Также на параде не будут присутствовать кадеты, суворовцы и нахимовцы в связи с оперативной обстановкой.

Ранее представитель Кремля поделился, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы в Москве. Он подчеркнул, что День Победы для России является одним из самых значимых праздников.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что собирается посетить парад в честь Дня Победы в Москве.