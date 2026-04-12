Лукашенко подтвердил свое участие в параде по случаю Дня Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что собирается посетить парад в честь Дня Победы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как уточнили в публикации канала, свое намерение посетить парад белорусский лидер подтвердил в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным.

«Лукашенко подтвердил свое участие в предстоящем параде в Москве по случаю Дня Победы», — сказано в публикации.

Телефонный разговор президентов России и Белоруссии состоялся 12 апреля. Главы государств поздравили друг друга с праздником Пасхи, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и некоторые темы международной повестки.