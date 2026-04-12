13:13, 12 апреля 2026Бывший СССР

Путин и Лукашенко поговорили по телефону и поздравили друг друга с Пасхой
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Главы государств поздравили друг друга с Пасхой.

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Поздравили друг друга с Пасхой. Но — не только!» — сказано в публикации канала.

Как сообщает ТАСС, Путин и Лукашенко также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ряд тем международной повестки дня.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех граждан России с праздником Пасхи. «Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — говорилось в поздравлении Путина. Российский лидер отметил, что Пасха приносит миллионам людей искреннюю радость, укрепляет веру в силу жизни и торжество любви, добра и справедливости.

    Последние новости

    Песков раскрыл подробности разногласий между Россией и Украиной

    Благодатный огонь доставили в зону спецоперации

    Глава МИД Ирана и спецпосланник Трампа едва не подрались на переговорах

    Песков объяснил смысл пасхального перемирия

    Путин и Лукашенко поговорили по телефону

    Автомобилистам напомнили о возможности привлекать владельцев собак к ответственности

    Песков назвал пугающую европейцев особенность России

    Названы новые места релокации экспатов из Дубая

    Назван срок запуска поврежденного Израилем и США НПЗ в Иране

    Семейная пара попала под обстрел ВСУ в Белгородской области

    Все новости
