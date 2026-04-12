Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Путин и Лукашенко поговорили по телефону и поздравили друг друга с Пасхой

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Главы государств поздравили друг друга с Пасхой.

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Поздравили друг друга с Пасхой. Но — не только!» — сказано в публикации канала.

Как сообщает ТАСС, Путин и Лукашенко также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ряд тем международной повестки дня.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех граждан России с праздником Пасхи. «Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — говорилось в поздравлении Путина. Российский лидер отметил, что Пасха приносит миллионам людей искреннюю радость, укрепляет веру в силу жизни и торжество любви, добра и справедливости.