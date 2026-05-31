Кнайсль предупредила о проблеме в переговорах Европы и России

Кнайсль: В ЕС вряд ли смогут договориться о кандидатуре переговорщика с Россией

Страны-члены Европейского союза (ЕС) вряд ли смогут договориться о том, кто будет представлять объединение на переговорах с Россией, считает бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. На эту тему она высказалась в интервью РИА Новости.

Кнайсль отметила, что не видит ни одной кандидатуры, которую одобрили бы все 27 членов союза. По ее мнению, намного важнее, чтобы каждая европейская страна самостоятельно возобновила диалог с Россией.

«Одно ясно — когда 27 за одним столом, невозможно вести ясный политический диалог», — считает экс-глава МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕС сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. При этом он добавил, что выбор встречаться или нет с этим кандидатом остается за Москвой.

