07:14, 31 мая 2026

Кнайсль предупредила о проблеме в переговорах Европы и России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Страны-члены Европейского союза (ЕС) вряд ли смогут договориться о том, кто будет представлять объединение на переговорах с Россией, считает бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. На эту тему она высказалась в интервью РИА Новости.

Кнайсль отметила, что не видит ни одной кандидатуры, которую одобрили бы все 27 членов союза. По ее мнению, намного важнее, чтобы каждая европейская страна самостоятельно возобновила диалог с Россией.

«Одно ясно — когда 27 за одним столом, невозможно вести ясный политический диалог», — считает экс-глава МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕС сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. При этом он добавил, что выбор встречаться или нет с этим кандидатом остается за Москвой.

